Autoridades mantienen vigilancia por fuertes lluvias y tormentas en Bocas del Toro

Bocas del Toro/Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantienen un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en la provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con las autoridades, el monitoreo se mantiene de forma constante ante posibles eventos que puedan poner en riesgo a la población, sobre todo en áreas costeras e insulares.

Personal de la entidad recomienda a la ciudadanía adoptar medidas preventivas, con énfasis en las personas que se trasladan en embarcaciones hacia la zona costera e islas. Además, solicitan especial atención en menores de edad, adultos y adultos mayores.

Destacaron que los ciudadanos deben tener disponibles los números de emergencia en caso de requerir asistencia: 911, 520-4429 y 520-4426. Sinaproc reiteró su llamado a la población, en especial a los conductores, a manejar con precaución bajo condiciones adversas. También exhortó a quienes residen en áreas vulnerables a evitar cruzar ríos, quebradas y corrientes, debido al riesgo de desbordamientos.

Con información de Nixon Miranda