Bocas del Toro| Planta potabilizadora de Las Tablas-Sibube entra en su fase final de construcción

Bocas del Toro/La construcción de la nueva planta potabilizadora Las Tablas-Sibube, ubicada en el distrito de Changuinola, registra un 92 % de avance, acercándose a la etapa final de una obra que permitirá fortalecer el suministro de agua potable para más de 28 mil habitantes de la provincia de Bocas del Toro.

Actualmente, el proyecto se concentra en los trabajos del camino de acceso a la planta, adecuaciones en el laboratorio físico-químico del edificio administrativo y la construcción de estructuras para la instalación de equipos que permitirán la futura operación de la infraestructura, entre ellos una caja para una válvula de control tipo mariposa de 16 pulgadas en la línea de aducción.

El director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, señaló que los trabajos avanzan por instrucción del presidente de la República.

Por instrucción del presidente José Raúl Mulino, estamos acelerando la ejecución de las obras que permitan llevar más agua potable a las comunidades. Cada avance que registramos en la planta potabilizadora Las Tablas-Sibube nos acerca al objetivo de poner en funcionamiento una infraestructura que fortalecerá el abastecimiento para miles de familias bocatoreñas".

El funcionario indicó que la meta es concluir el proyecto garantizando la calidad de la obra y ampliar el acceso al agua potable en la provincia.

"Nuestro compromiso es culminar este proyecto con los más altos estándares técnicos y de calidad para seguir llevando soluciones concretas a la población".