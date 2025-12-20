Bocas del Toro: Meduca anuncia programa de recuperación académica en seis centros escolares

El proceso de inscripción se desarrollará del 29 de diciembre al 2 de enero . El costo establecido es de 7 dólares por asignatura.

Changuinola, Bocas del Toro/El Ministerio de Educación (Meduca) en la provincia de Bocas del Toro anunció la apertura del Programa de Recuperación Académica 2025, dirigido a estudiantes que hayan reprobado hasta tres asignaturas durante el período lectivo.

De acuerdo con la información proporcionada por la funcionaria de Educación el proceso de inscripción se desarrollará del 29 de diciembre al 2 de enero, mientras que las clases de recuperación iniciarán el lunes 5 de enero y se extenderán hasta el 6 de febrero.

La autoridad educativa hizo un llamado a todos los estudiantes elegibles para que se inscriban en este programa, cuyo objetivo es brindar una nueva oportunidad académica y reducir los índices de reprobación en la provincia. “Esperamos que la población estudiantil que participe sea menor y que los alumnos asuman con responsabilidad las materias en las que presentaron deficiencias”, indicó Miranda.

El programa contará con seis sedes habilitadas en distintos puntos de la provincia, abarcando todos los distritos: Chiriquí Grande, Isla Colón, Almirante y Changuinola, lo que facilitará el acceso de los estudiantes a las jornadas de recuperación.

El costo establecido es de 7 dólares por asignatura, y el Meduca recordó que este período de recuperación también es extensivo a los centros educativos particulares de la región de Bocas del Toro.

Las autoridades reiteraron que este programa representa una oportunidad clave para que los estudiantes refuercen sus conocimientos, mejoren su rendimiento académico y puedan avanzar al siguiente nivel educativo.

Con información de Nixon Miranda.