Bollo pintado, tamales y saril: Mama Luz, la emprendedora veragüense que mantiene vivas las recetas típicas

Muchos la buscan para deleitarse con los platos más tradicionales de la cocina panameña.

En Atalaya, provincia de Veraguas, es imposible no escuchar el nombre de Mama Luz, una reconocida emprendedora que por más de 20 años ha conservado y preparado las recetas tradicionales panameñas. Para dar con su casa basta preguntar por ella: todos en la comunidad la conocen.

En esta época del Día de las Madres, Mama Luz se prepara con sus platos más emblemáticos: bollo pintado, tamales, chorizos caseros, chicha de saril y su famoso picante artesanal. Sus preparaciones atraen cada año a cientos de personas que buscan sabores auténticos heredados de generación en generación.

Según cuenta, cada receta fue un legado de su madre, a quien recuerda con nostalgia:

“Para el Día de las Madres es muy triste porque no la tengo, pero apoyo a muchas personas con la comida. Ha sido un reto, pero me encanta la cocina. Me levanto todos los días a las 4:00 de la mañana para trabajar y, si tengo que hacer algo más, lo hago”, expresó.

En la casa de Mama Luz, ubicada en Atalaya, se preparan estos alimentos de forma artesanal, y también es un espacio donde muchas personas han aprendido a elaborar estas recetas tradicionales panameñas. Su labor no se limita a un solo evento del año: en Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, siempre está activa elaborando los platos que identifican la cocina típica del país.

La emprendedora veragüense se ha convertido en un referente gastronómico local, preservando sabores que forman parte de la identidad culinaria de Panamá.