Buscan reforzar la seguridad vial con trabajos de bacheo en la circunvalación de Penonomé y La Pintada

Los trabajos de mantenimiento en la Circunvalación tienen como objetivo fortalecer la seguridad y apoyar las actividades económicas de la región.

Penonomé, Coclé/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de cuadrillas de la Dirección Provincial de Coclé, con el respaldo del Departamento de Mantenimiento Vial, informó que durante la intervención se llevaron a cabo trabajos de bacheo en varios puntos afectados por el deterioro del pavimento, donde se aplicaron aproximadamente 10 toneladas de asfalto caliente.

El MOP realizó recientemente trabajos de mantenimiento ejecutados en la vía de Circunvalación Penonomé y La Pintada, una carretera que es fundamental para el tránsito diario y el desarrollo productivo de esta zona de la provincia de Coclé.

Entre los sectores intervenidos estuvo la comunidad de Sonadora, ubicada en el corregimiento Victoriano Lorenzo, una división administrativa de reciente creación dentro del distrito de Penonomé, ya que esta zona se caracteriza por registrar un flujo vehicular constante, debido a que sirve como vía de paso entre las áreas rurales y el centro urbano, que conecta servicios esenciales como comercios, centros educativos y de atención médica.

La circunvalación Penonomé y La Pintada no solo cumple una función clave para la movilidad de residentes y transportistas, sino que también es estratégica para la economía local, debido a que a través de esta carretera se movilizan productos agrícolas, insumos y mercancías que abastecen a diversas comunidades, lo que se convierte en un eje indispensable para las actividades comerciales y agropecuarias del área.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas, estas acciones forman parte de una programación de mantenimiento vial que se encargará de desarrollar de manera periódica en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de prolongar la vida útil de las carreteras y reducir los riesgos para los conductores y peatones.

Además, dio a conocer que se mantendrá en curso los procesos administrativos con el fin de mejorar la licitación del proyecto de rehabilitación de la Vía Circunvalación Penonomé y La Pintada, el cual se ejecutará mediante los actos públicos, ya que este proyecto tiene como objetivo mantener una intervención integral de la vía, atendiendo de manera más profunda las necesidades de infraestructura de esta importante ruta.

