MOP inicia pavimentación del acceso a la nueva policlínica Rodrigo Hidalgo González de David

Chiriquí/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició los trabajos de pavimentación de las calles de acceso a la nueva policlínica Rodrigo Hidalgo González, ubicada en el distrito de David, con el objetivo de mejorar la atención y el acceso de los pacientes a este centro de salud.

De acuerdo con el director regional del MOP en Chiriquí, las labores forman parte de un plan de mantenimiento vial que se ejecuta de manera simultánea en distintos puntos de la provincia, con el fin de optimizar la infraestructura y facilitar la movilidad de los conductores.

Según explicó, los trabajos incluyen la pavimentación de un tramo pendiente de aproximadamente 250 metros de carpeta asfáltica en el acceso a la policlínica, así como intervenciones en otros sectores como la vía de Los Abanicos, utilizada como ruta de transporte público, y áreas cercanas al colegio Félix Olivares.

El funcionario indicó que estas acciones corresponden a labores del departamento de mantenimiento del MOP, orientadas a mejorar la red vial en esta región del país.

Esta policlínica, inaugurada a finales de noviembre de 2025 por el presidente de la República y el director Dino Mon, beneficia a más de 140 mil residentes de la comunidad de Alto Verde y áreas circundantes, ofreciendo una infraestructura moderna para la población.

