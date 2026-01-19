MOP adjudica proyecto vial Solución Quebro–Varadero para mejorar la conectividad y la producción agrícola en Veraguas

Veraguas, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) se encarga de la construcción del proyecto vial Solución Quebro, Varadero, una obra que busca transformar la conectividad de varias comunidades rurales de la provincia de Veraguas con el fin de fortalecer la actividad agrícola y ganadera de la zona.

Este proyecto tiene como objetivo contemplar la rehabilitación y mejora de 11.22 kilómetros de carretera, los cuales serán ejecutados por el Consorcio Transeq Copsa, tras resultar ganador del proceso de licitación con una propuesta de 15.9 millones, monto inferior al precio de referencia fijado en 21.5 millones.

De acuerdo con el MOP, la obra se desarrollará bajo la modalidad de contrato Llave en Mano, lo que significa que la empresa será responsable de todas las fases del proyecto, desde el diseño hasta la entrega final de la vía en condiciones óptimas de funcionamiento que beneficiará a los productores.

Te puede interesar: MOP inicia pavimentación del acceso a la nueva policlínica Rodrigo Hidalgo González de David

La intervención de esta carretera representa un impacto directo para las comunidades con alta productividad agrícola, ya que facilitará el traslado de productos hacia los centros de comercialización, para mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento.

En esta zona se concentra una importante producción de arroz, maíz, frijoles, yuca y plátano, además de frutas tropicales como mango y papaya, donde también se desarrollan actividades de ganadería bovina y porcina, por lo que la modernización de la vía permitirá optimizar los costos logísticos y fortalecer la economía local.

Con esta obra, el MOP busca reafirmar su compromiso de mejorar la infraestructura vial en el interior del país, promoviendo el desarrollo sostenible y la integración de las zonas rurales a la dinámica económica nacional.

Puedes leer: MOP advierte sanciones para conductores de carga pesada que usen vía de El Guarumal en Colón