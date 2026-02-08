Especialidades médicas son trasladadas al nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón

En tanto, la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco mantendrá su horario regular de atención , de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

la Caja de Seguro Social (CSS) anunció el traslado de varias especialidades y subespecialidades médicas desde la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco hacia las nuevas instalaciones del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero.

A partir de este lunes 9 de febrero, los pacientes con citas programadas en estas áreas deberán acudir directamente al Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde se concentrarán los servicios especializados, permitiendo una atención más integral y eficiente.

Especialidades médicas trasladadas

Geriatría

Cardiología

Neumología

Endocrinología

Neurología

Reumatología

Medicina interna

Gastroenterología

Especialidades quirúrgicas trasladadas

Neurocirugía

Proctología

Gastropediatría

Cirugía general

Cirugía plástica

Cirugía vascular

Urología

La CSS informó que la recepción de recetas médicas, así como las nuevas solicitudes de citas para estas especialidades, se estarán gestionando directamente en la farmacia hospitalaria y en las ventanillas de REGES del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero.

En cuanto a los estudios de laboratorio y radiología, estos continuarán realizándose en la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco, con excepción de las pruebas de urgencia, que serán atendidas en el hospital.

La Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco mantendrá su horario regular de atención, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., ofreciendo medicina general y las especialidades que no han sido trasladadas.

La Caja de Seguro Social agradeció la comprensión de los usuarios, destacando que estos cambios buscan mejorar la atención médica, optimizar los recursos y ofrecer servicios de salud más modernos y de mayor calidad para la población colonense.