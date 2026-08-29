Policía Nacional y Senafront aprehenden a dos personas requeridas por hechos delictivos

Uno de los casos ocurrió tras una discusión frente a un minisúper y el otro involucró a un ciudadano requerido en Panamá y Costa Rica.

Policía Nacional y Senafront aprehenden a dos personas requeridas por hechos delictivos

Provincia de Chiriquí/Durante acciones operativas en Chiriquí, unidades de la Policía Nacional aprehendieron a un hombre de aproximadamente 37 años, presuntamente vinculado a una riña en la que otro ciudadano, de 56 años, resultó herido con un machete.

El hecho ocurrió frente a un minisúper ubicado en Santa Marta de Bugaba, donde. La víctima sufrió heridas en la cabeza y las manos y permanece hospitalizada.

El Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó sobre la aprehensión de un hombre requerido por las autoridades de Panamá y Costa Rica. La captura se concretó mediante labores de perfilamiento e investigación, con apoyo del Centro Binacional de Atención en Paso Canoas.

Adolfo Tejeira, jefe de la Cuarta Brigada Occidental de Senafront, explicó que el ciudadano fue puesto a órdenes del Ministerio Público y llevado a una audiencia de control, donde se ordenó su detención provisional para investigación por varios delitos. Actualmente, permanece recluido en un centro penitenciario de Chiriquí.

Con información de Demetrio Ábrego.

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