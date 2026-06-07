En Chiriquí, tres potabilizadoras quedan fuera de servicio por la crecida y turbidez de los ríos

Las autoridades mantienen el llamado a los residentes de las comunidades afectadas a tomar las previsiones necesarias mientras se normalizan las condiciones en las fuentes de agua y se restablece el servicio.

Chiriquí/Las plantas potabilizadoras de Divalá, en Alanje, y de Santa Marta y San Francisco, en Bugaba, en la provincia de Chiriquí, se mantienen fuera de operaciones debido a la crecida y alta turbidez registrada en sus fuentes de agua cruda.

La situación provocó la interrupción temporal del suministro de agua potable en varias comunidades de la provincia de Chiriquí, mientras las condiciones del agua permitan retomar el proceso de producción.

De acuerdo con la información divulgada por el Instituto de Alcantarilladlos y Acueductos Nacionales (Idaan), en el área de Divalá el servicio se encuentra suspendido en Divalá centro, El Estadio, El Orégano, partes de Nuevo México y Vista Hermosa.

La afectación también alcanza a los sectores de Santa Marta, Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella y Manchuila.

🔊 ¡Atención Chiriquí!



🚨 Las plantas potabilizadoras de Divalá en Alanje, Santa Marta y San Francisco en Bugaba, se mantienen fuera de operaciones por la crecida y alta turbidez registrada en sus fuentes de agua cruda.



🚱 Suministro interrumpido temporalmente en Divalá… pic.twitter.com/CS2lQ6RZLc — IDAAN (@IDAANinforma) June 7, 2026

En tanto, la planta de San Francisco permanece fuera de operaciones, lo que impacta el suministro en San Francisco, San Andrés y sitios aledaños.

Las autoridades mantienen el llamado a los residentes de las comunidades afectadas a tomar las previsiones necesarias mientras se normalizan las condiciones en las fuentes de agua y se restablece el servicio.