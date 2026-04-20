En Colón, estudiante resulta con quemaduras de segundo grado y familiares piden investigación

Colón/Una estudiante de cuarto grado permanece hospitalizada tras sufrir quemaduras de segundo grado, luego de que una sopa caliente le cayera encima durante un incidente ocurrido dentro de la escuela Marco Ramón Vázquez, en la provincia de Colón.

El hecho ocurrió en medio de la jornada escolar y ha generado preocupación entre familiares, quienes denuncian demoras en la atención inicial brindada a la menor. Según relataron, la niña fue trasladada primero a la policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña, en Sabanita, y posteriormente a otro centro médico, ya que el caso está cubierto por el seguro educativo.

De acuerdo con los acudientes, la menor de nueve años presenta quemaduras de segundo grado en su cuerpo. En medio de la preocupación por su estado de salud, también cuestionaron la venta de alimentos dentro del plantel.

“Quiero llamar la atención para que verifiquen qué es lo que se está viniendo ahí, qué es lo más importante, si es ganarse un real o vender alimentos saludables para los niños”, indicó Amarelis Cerezo, tía de la estudiante.

Añadió que la sopa fue comprada por otra estudiante durante el recreo. "Esa escuela se está vendiendo lo que se conoce como sopa china. Y la sopa china la compró una compañera de ella en el recreo, estamos hablando de niños de primaria. Y la sopa, entiendo que otra niña, no sé, quedó encima de mi sobrina, que estaba cerca de la niña, y la sopa estaba tan caliente que mi sobrina de nueve años tiene actualmente una quemadura de segundo grado entre las piernas”.

La menor permanece bajo observación médica y no se descarta su traslado a la Ciudad de Panamá, dependiendo de la evaluación de los especialistas. “Estamos esperando al doctor para saber si la trasladan para el hospital del niño o qué atención requiere”.

Tras el incidente, familiares acudieron al plantel en busca de respuestas, pero la dirección informó que no emitirá declaraciones por el momento. Por su parte, la dirección regional del Ministerio de Educación en Colón confirmó que ya se han iniciado las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Con información de Néstor Delgado.