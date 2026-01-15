Comienza la cuenta regresiva en Las Tablas para el Desfile de las Mil Polleras este sábado

Desde tempranas horas de este jueves 15 de enero se observa intenso movimiento en los preparativos logísticos y culturales, dado que el desfile partirá desde el paseo Carlos L. López, frente al Palacio de la Gobernación, punto de concentración de autoridades, delegaciones folclóricas y público en general.

Las Tablas, Los Santos/La ciudad de Las Tablas ya vive el ambiente festivo previo al Desfile de las Mil Polleras, evento emblemático que se celebrará el sábado 17 de enero y que reúne a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Como parte del protocolo oficial, la bandera será entregada a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, quien fungirá como abanderada oficial del desfile, uno de los actos más simbólicos de esta celebración. El impacto del evento ya se siente en la economía local. Artesanos provenientes de diversas provincias han llegado a Las Tablas, instalándose desde la noche anterior para exhibir y comercializar productos tradicionales relacionados con el traje típico nacional.

Entre los artículos más solicitados destacan las flores de pollera, conocidas popularmente como tembleques, elaboradas en distintas técnicas y materiales. Los artesanos ofrecen tembleques con flores de perlas, cristales Swarovski, cristales AB y tembleques de escama con alambre de plata, cuyos precios oscilan entre los 250 y 700 dólares, dependiendo de la calidad y el acabado.

Uno de los expositores, con más de 40 años de trayectoria en ferias artesanales, señaló que esta es apenas su segunda participación en esta actividad en Las Tablas, aunque ha recorrido por décadas distintas regiones del país promoviendo la artesanía nacional. Para los artesanos, este tipo de eventos representa una valiosa oportunidad para generar ingresos y preservar las tradiciones culturales.

Además de las polleras y sus accesorios, la ciudad ofrece una amplia muestra de artesanía típica, incluyendo sombreros tradicionales panameños, reconocidos a nivel internacional por su calidad y elaboración artesanal.

Con información de Eduardo Javier Vega