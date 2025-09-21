Dengue: Autoridades refuerzan llamado a la eliminación de criaderos de mosquitos en Coclé

Entre las principales recomendaciones, las autoridades destacaron la importancia de cambiar con frecuencia el agua de los recipientes destinados a las mascotas, así como eliminar llantas, envases o cualquier objeto que pueda acumular agua.

Coclé/La Región de Salud de Coclé del Ministerio de Salud (Minsa) reiteró su llamado a la población para reforzar las medidas de limpieza en los hogares y comunidades, con el fin de eliminar los criaderos de mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya.

Entre las principales recomendaciones, las autoridades destacaron la importancia de cambiar con frecuencia el agua de los recipientes destinados a las mascotas, así como eliminar llantas, envases o cualquier objeto que pueda acumular agua.

Señalaron que estos recipientes se convierten en criaderos evidentes del mosquito, dado que se llenan totalmente de agua. También se destacó la necesidad de mantener los jardines libres de agua estancada en los maceteros, y de limpiar canales tanto de agua como de desechos.

Asimismo, se instó a los residentes a reportar predios abandonados o sin limpiar, dado que estos representan un riesgo para toda la comunidad.

El Minsa informó que trabaja en coordinación con alcaldes y representantes de corregimiento para limpiar chatarrerías, lotes baldíos y otras áreas que puedan convertirse en focos de reproducción del mosquito. En caso de incumplimiento, se procede primero con una notificación y posteriormente con sanciones.

La funcionaria explicó que incluso se han aplicado penalizaciones a través de las autoridades locales y jueces de paz, y reiteró que el compromiso ciudadano es fundamental. Puntualizó que limpiar los predios no solo protege a quien lo hace, sino a toda la comunidad.

Con información de Nathali Reyes