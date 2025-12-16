Embarazos adolescentes preocupan a autoridades en Veraguas: 18 casos reportados en dos escuelas

Durante el 2025, los casos más relevantes se han registrado en dos centros educativos de Veraguas. En uno de ellos se reportaron cuatro estudiantes embarazadas, mientras que en otro plantel con modalidad de internado se contabilizaron 14 casos, cifras que encendieron las alertas de las autoridades.

Santiago, Veraguas/Los embarazos en estudiantes continúan siendo una preocupación para las autoridades educativas en la provincia de Veraguas, donde el Ministerio de Educación (Meduca) busca reforzar los programas de prevención y acompañamiento, pese a que no existe una data estadística exacta a nivel provincial.

Desde el gabinete psicopedagógico del Meduca, se informó que, además del acompañamiento emocional y académico que se brinda a las estudiantes embarazadas, se elaboran informes que son remitidos al Ministerio Público para que se investigue si detrás de estos casos existen adultos involucrados, lo que constituiría un delito según la legislación vigente.

Durante el 2025, los casos más relevantes se han registrado en dos centros educativos de Veraguas. En uno de ellos se reportaron cuatro estudiantes embarazadas, mientras que en otro plantel con modalidad de internado se contabilizaron 14 casos, cifras que encendieron las alertas de las autoridades. Funcionarios del Meduca explicaron que cada vez que se detecta un embarazo en una estudiante, se activan los protocolos interinstitucionales, que incluyen la intervención del Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), el Ministerio Público y los juzgados de niñez y adolescencia.

Te podría interesar: Avanza proyecto para abastecimiento de agua de unas 50 mil personas en la comarca Ngäbe Buglé

En materia de prevención, el Meduca desarrolla el programa “Educando para la sexualidad y la afectividad”, el cual consta de ocho talleres de seguimiento que se imparten en las 18 escuelas de Veraguas que cuentan con gabinete psicopedagógico. Aunque no todos los centros educativos disponen de estos gabinetes, las autoridades indicaron que atienden las solicitudes que llegan a través de supervisores y directores, lo que permite llevar los talleres preventivos a otras escuelas de la provincia.

Ante la recurrencia de estos casos, el Meduca reconoció la necesidad de ampliar la cobertura de atención psicopedagógica, sobre todo en las zonas con mayor incidencia. En ese sentido, se anunció que para el próximo año se abrirán siete nuevos gabinetes psicopedagógicos en Veraguas.

Actualmente, la mayoría de estos gabinetes se concentran en el distrito de Santiago y áreas como La Peña, Atalaya y Cañazas. Con la ampliación anunciada, se busca que otros distritos cuenten con atención permanente, no solo para una escuela específica, sino para brindar cobertura y apoyo a varios centros educativos de la misma zona.

Con información de Ney Castillo