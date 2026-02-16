Encuentran cadáver del bañista desaparecido en el balneario Las Lajas de Gualaca

Gualaca, Chiriquí/Miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá y de la Fuerza de Tarea Conjunta lograron ubicar el cuerpo de un hombre de 45 años que había sido reportado como desaparecido en el balneario Las Lajas, distrito de Gualaca, en la provincia de Chiriquí.

El operativo se extendió por varias horas de este lunes 16 de febrero y contó con el apoyo de drones acuáticos y equipo de buceo especializado.

El ciudadano, originario de la ciudad de Panamá, se encontraba en el balneario junto a otras personas. Según informó Olmedo Ríos, rescatista del Cuerpo de Bomberos, la víctima estaba realizando un ejercicio de flotación y sus acompañantes notaron su ausencia aproximadamente media hora después, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate.

Tras el hallazgo, Mónica Acosta, directora regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Chiriquí, hizo un llamado a la población para extremar las medidas de seguridad al visitar áreas recreativas acuáticas. "Es muy importante que tomen las recomendaciones pertinentes al ingresar a algún balneario donde no haya personal de seguridad ni guardavidas. Siempre debe haber un adulto responsable para cuidar a niños, adultos mayores o personas con alguna condición que pueda dificultar su movilidad en el agua", señaló la funcionaria.

Las autoridades reiteraron a los visitantes verificar si el lugar cuenta con servicio de guardavidas, no dejar solos a niños o personas vulnerables cerca del agua, evitar ingresar si se desconocen las condiciones del lugar, usar chalecos salvavidas en actividades de flotación y prestar atención a las señales de advertencia y al clima.

Con información de Demetrio Ábrego.

