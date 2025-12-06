Dos muertos deja accidente de tránsito en Colón tras invasión de carril contrario
Colón/Dos personas fallecieron en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este sábado 5 de diciembre en la provincia de Colón.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo que se dirigía hacia la ciudad de Colón perdió el control e invadió el carril contrario en dirección a Sabanitas, impactando contra un objeto sobre la vía. El conductor falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto.
La segunda víctima fue asistida y trasladada al Cuarto de Urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.
Al sitio llegaron agentes de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito y personal del Ministerio Público para recopilar evidencias e iniciar las investigaciones que determinen las causas del hecho. Este accidente eleva la cifra de víctimas por hechos de tránsito en la costa caribeña, donde las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución.
Con información de Néstor Delgado