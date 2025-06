Francisco Smith enfrentará audiencia de garantías este martes en Changuinola

Changuinola, Bocas del Toro/El dirigente sindical Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana), enfrentará audiencia de garantías el martes 17 de junio en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Changuinola.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron a TVN Noticias que la audiencia se llevará a cabo este martes en horas de la mañana. A su vez, indicaron que la entidad presentó la solicitud dentro del plazo de 24 horas establecido por el código procesal penal.

En dicha audiencia se prevé que se declare legal o no su aprehensión, así como la medida cautelar que se le impondrá al dirigente sindical. Aunque inicialmente se había programado una audiencia para el lunes 16 de junio a las 10:00 a.m., esta no se realizó.

Francisco Smith enfrenta audiencia por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de apología del delito. Además, enfrenta una denuncia por presuntos delitos contra la seguridad colectiva, interpuesta por el abogado Senen Briceño. Según se pudo conocer, Smith mantiene al menos ocho denuncias en su contra.

El dirigente sindical fue detenido la tarde del domingo 15 de junio en la ciudad de Panamá por una orden de aprehensión y conducción emitida por el fiscal Joseph Navas. Antes de ser trasladado a Isla Colón en Bocas del Toro, Smith fue sometido a exámenes médicos por parte de Medicina Legal, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

La Policía Nacional mantiene un fuerte despliegue en la zona como parte de la operación Omega, destinada a restablecer el libre tránsito en Bocas del Toro, donde aún se reportan vías cerradas por protestas.

Con información de Luis Alberto Jiménez