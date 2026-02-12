Idaan pide uso responsable del agua en Chiriquí durante el Carnaval

Las autoridades anunciaron acciones operativas de vigilancia y control en áreas residenciales y en puntos donde se desarrollarán actividades festivas, con el objetivo de garantizar el suministro y prevenir el uso inadecuado del recurso.

Chiriquí/Ante la llegada de los días de carnaval, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en Chiriquí hizo un llamado a la población a utilizar el agua potable de manera responsable, en medio del aumento de la demanda que se espera en la provincia.

Las autoridades anunciaron acciones operativas de vigilancia y control en áreas residenciales y en puntos donde se desarrollarán actividades festivas, con el objetivo de garantizar el suministro y prevenir el uso inadecuado del recurso.

El director provincial del Idaan advirtió que durante estas fechas se registra un incremento significativo en la población. “Vamos a tener gran cantidad de demanda, gran cantidad de personas se trasladan a diferentes provincias, aquí en la provincia de Chiriquí muchos vienen también a pasar esos días por acá, así que va a haber un alto consumo, así que ante todo pedimos un consumo responsable”, manifestó.

El funcionario explicó que la institución mantendrá operativos permanentes para atender cualquier eventualidad. “De parte del Idaan vamos a estar haciendo trabajos diarios. Va a haber personal tanto de las operativas, gente reparando cualquier daño que ocurra”, aseguró.

Además, indicó que se reforzará la supervisión en las plantas potabilizadoras y en las tomas de agua ubicadas en los ríos. “Vamos a tener personal en las diferentes plantas viendo las tomas de las plantas potabilizadoras en los ríos”, agregó.

Según los directivos, estas medidas buscan prevenir afectaciones en el suministro, especialmente en un contexto en el que los caudales de los ríos se encuentran bajos, lo que podría impactar la producción de agua potable.

El Idaan reiteró que el uso adecuado del agua durante las festividades es clave para evitar interrupciones y garantizar que el servicio llegue a todos los hogares chiricanos durante el carnaval.

Con información de Demetrio Ábrego.