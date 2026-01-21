Agresión a jueza comunitaria en Las Tablas reaviva alerta por falta de seguridad en despachos

De acuerdo con el testimonio de la funcionaria afectada, el incidente se registró cuando un ciudadano ingresó a la oficina y comenzó a mostrar una actitud alterada, insistiendo en confirmar si ella continuaba ejerciendo funciones como jueza comunitaria.

Las Tablas, Los Santos/Un hecho de violencia ocurrido dentro de las oficinas de la jueza comunitaria de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, ha generado preocupación entre la comunidad y reabierto el debate sobre la seguridad en los despachos de jueces de paz, donde con frecuencia se atienden casos que involucran a personas en estado alterado.

De acuerdo con el testimonio de la funcionaria afectada, el incidente se registró cuando un ciudadano ingresó a la oficina y comenzó a mostrar una actitud alterada, insistiendo en confirmar si ella continuaba ejerciendo funciones como jueza comunitaria. Aunque en un inicio la situación no parecía representar un riesgo inmediato, el comportamiento del hombre escaló de forma repentina.

“Me hice a un lado; el señor insistía preguntando si yo continuaba siendo la juez de paz y yo le dije: 'Sí, señor, yo soy la juez de paz'. Él estaba un poco alterado, pero nada así de qué preocuparse, que me diera a mí una luz de que yo tenía que salir corriendo”, relató la funcionaria.

Te podría interesar: Crisis de basura en San Miguelito: intervención sería a través de contratación directa

Minutos después, el hombre se levantó de manera agresiva y lanzó un golpe directo a la cabeza de la jueza. Aunque esta intentó esquivarlo, resultó golpeada en la cabeza y en una mano. La situación se agravó cuando el agresor continuó atacando y un funcionario de otra jurisdicción, que se encontraba en el despacho, intervino para auxiliarla, siendo este quien recibió las lesiones más severas.

La jueza destacó que la presencia de su compañero fue determinante para evitar consecuencias mayores. “Le doy gracias a Dios que él se encontraba ahí. Él sí se llevó la peor parte porque él está bastante agredido por parte de este ciudadano”, señaló.

Tras el incidente, se hizo un llamado a las autoridades nacionales responsables del sistema de jueces comunitarios para que se refuerce la seguridad en estos despachos, incluyendo la presencia de agentes de la Policía Nacional. Las autoridades informaron que la persona involucrada en el ataque será puesta a disposición de las instancias competentes en las próximas horas, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Con información de Eduardo Javier Vega