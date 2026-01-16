Las Tablas se alista para el Desfile de las Mil Polleras con más de 100 delegaciones confirmadas

Desde tempranas horas, se ha registrado un notable movimiento comercial y vehicular, mientras visitantes y residentes esperan el inicio del desfile, que partirá desde el Paseo Carlos L. López, en el corazón de la ciudad tableña.

Las Tablas, Los Santos/La ciudad de Las Tablas ya vive el ambiente festivo que antecede al tradicional Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país, que se celebrará este sábado 17 de enero, con la participación de más de 100 delegaciones confirmadas.

Desde tempranas horas, se ha registrado un notable movimiento comercial y vehicular, mientras visitantes y residentes esperan el inicio del desfile, que partirá desde el Paseo Carlos L. López, en el corazón de la ciudad tableña.

En la antesala del evento, diversas instituciones han intensificado los operativos de prevención y control, entre ellas la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y el Ministerio de Salud (Minsa), con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y comerciales.

Te podría interesar: Antón vive una jornada de fe con la celebración del Santo Cristo de Esquipulas

Las autoridades han advertido que los desechos generados durante el evento serán trasladados al vertedero municipal, bajo la supervisión de agentes de la Policía Nacional, y que las multas por reincidencia pueden ascender hasta los 25 mil dólares, como medida para mantener el orden y la salubridad.

En materia de atención médica, se ha dispuesto un operativo especial de salud, que incluye dos médicos, dos enfermeras, dos técnicos de enfermería, paramédicos y dos ambulancias, para responder ante cualquier emergencia durante el desarrollo de las actividades.

La cobertura mediática también será protagonista. TVN Panamá iniciará una programación especial desde la 1:00 de la tarde, con transmisiones dedicadas a resaltar el valor cultural del traje típico nacional, la pollera, así como las expresiones folclóricas que forman parte de esta celebración.

Con información de Eduardo Javier Vega