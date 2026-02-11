Lluvias provocan derrumbes en la vía Chiriquí–Bocas del Toro; autoridades piden precaución

Las autoridades mantienen monitoreos constantes en este tramo de la vía, debido a que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas.

Chiriquí/El tránsito en el sector de Hornitos, cerca de la conocida Quijada del Diablo, en la vía que comunica a Chiriquí con Bocas del Toro, se mantiene abierto, aunque bajo medidas de restricción y seguridad implementadas por las autoridades.

Las fuertes lluvias que se han registrado en esta zona de la cordillera central han saturado los suelos, provocando deslaves de tierra, caída de troncos y rocas sobre la vía. La escena refleja la inestabilidad del terreno producto del mal tiempo que persiste en el área.

La situación ha generado la alerta de las autoridades, incluyendo al Sistema Nacional de Protección Civil y al Cuerpo de Bomberos, que han solicitado a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por esta carretera que conecta ambas provincias.

Daniel Hernández, residente de Gualaca, explicó que los deslizamientos no se limitan a un solo punto. “Hay deslave por todos lados a base del mal tiempo que tenemos aquí en el área ahorita mismo. También porque ha habido deslaves aquí a este lado de la cordillera, aquí de la Quijada del Diablo, más para allá, porque ha habido también por allá”, señaló.

Por su parte, Jesús Ortega, también residente de Gualaca, advirtió sobre el riesgo latente. “Es la prevención, es ser proactivo, es hacerlo en estos momentos antes de que ocurra el problema. Nuevamente, se pueden tomar videos, fotos de que es un problema latente y estamos en que en cualquier momento puede haber un derrumbe, ni Dios lo permita, entonces que cause daños mayores, muerte, etcétera, pero de seguro puede parar la comunicación entre ambas provincias”, expresó.

Las autoridades mantienen monitoreos constantes en este tramo de la vía, debido a que las lluvias asociadas a un frente frío que afecta el área del Caribe y la zona central de la cordillera podrían continuar durante las próximas horas, aumentando el riesgo de nuevos deslizamientos.

Mientras tanto, el llamado es claro: conducir con prudencia y atender las indicaciones de seguridad para evitar incidentes mayores en esta importante ruta interprovincial.

Con información de Demetrio Ábrego.