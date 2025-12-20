Mantienen aviso por lluvias y tormentas significativas en Bocas del Toro

De acuerdo con las autoridades, las lluvias intensas pueden provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

Bocas del Toro/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantienen un aviso por lluvias y tormentas significativas en la provincia de Bocas del Toro, ante el riesgo que representan estas condiciones climáticas para la población.

Una funcionaria del Sinaproc explicó que se mantiene un monitoreo permanente en áreas consideradas de alto riesgo, con el objetivo de salvaguardar la vida y los bienes de los residentes.

Como parte de las medidas de prevención, el Sinaproc reiteró a la población la importancia de no ingresar a ríos ni quebradas, mantener bajo vigilancia a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y permanecer informados a través de los canales oficiales de la institución.

Asimismo, las autoridades recomendaron a quienes se movilicen en embarcaciones o zonas marítimas el uso obligatorio del chaleco salvavidas, como medida básica de seguridad ante las condiciones adversas del tiempo.

El Sinaproc exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones oficiales y a reportar cualquier emergencia a los números de atención establecidos, mientras se mantienen los avisos meteorológicos en la región.

Con información de Nixon Miranda.