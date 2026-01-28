MIDA realiza capacitación a productores en la Feria de La Chorrera

El MIDA busca fortalecer la alianza para mejorar los procesos productivos del sector agropecuario para promover los espacios de capacitación y vinculación durante la Feria Internacional de La Chorrera.

La Chorrera, Panamá Oeste/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) desarrolló una jornada de actualización dirigida a productores de Panamá Oeste, con el propósito de fortalecer la capacitación técnica y promover la innovación en el sector agropecuario, durante la Feria Internacional de La Chorrera, realizada en el Pabellón Agrícola.

Esta actividad reunió a los productores, técnicos y representantes del sector empresarial, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y generar alianzas estratégicas que permitan mejorar los procesos productivos y la competitividad del agro nacional, ya que este encuentro busca acercar a los productores a las nuevas herramientas tecnológicas aplicables al campo.

Durante la jornada participó la directora regional del MIDA en Panamá Oeste, Ruby Hidalgo, quien resaltó la importancia de promover los espacios de formación continua que contribuyan al desarrollo integral del sector agropecuario y destacó el compromiso institucional de acompañar a los productores en la adopción de prácticas más eficientes y sostenibles.

Te puede interesar: El MIDA refuerza controles de cuarentena agropecuaria en el puerto de Balboa

Uno de los momentos más destacados del evento fue la demostración del uso de drones en actividades agropecuarias, tecnología que permite optimizar el monitoreo de cultivos, mejorar la toma de decisiones y reducir costos operativos. Esta exhibición despertó gran interés entre los asistentes, quienes valoraron la incorporación de herramientas innovadoras en la producción agrícola.

Los productores que participaron en esta jornada dieron a conocer que este tipo de iniciativa se encarga de fortalecer las capacidades técnicas con el objetivo de permitir que se conozcan las nuevas alternativas para mejorar la calidad y el rendimiento de sus productos; además, resaltaron que la relevancia de establecer vínculos con el sector empresarial busca reforzar las oportunidades de comercialización y crecimiento.

Con esta jornada, el MIDA reafirma su compromiso de seguir con las acciones orientadas a la capacitación, la cooperación y el uso de tecnologías modernas, contribuyendo así al desarrollo sostenible del sector agropecuario para el bienestar de los productores de Panamá Oeste.

Puedes leer: Puerto de Vacamonte se perfila como hub acuícola y pesquero con propuesta de zona franca