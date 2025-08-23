Mitradel realiza jornadas de seguridad ocupacional y prevención de trabajo infantil en el interior del país

Panamá/Acciones para reforzar el cumplimiento de las normas en materia de salud y seguridad ocupacional, así como para prevenir el trabajo infantil, fueron emprendidas por funcionarios de la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en sus sedes regionales de Los Santos, Herrera y Panamá Oeste.

En este sentido, se llevaron a cabo unas 30 jornadas de salud y seguridad ocupacional, y 13 enfocadas en la prevención del trabajo infantil.

En estas últimas no se detectaron menores de edad ni empresas infringiendo la ley; no obstante, se concientizó a los propietarios de los comercios sobre la importancia de cumplir con las normas vigentes que protegen a los menores de edad y a los adolescentes trabajadores.

Durante estas inspecciones se visitaron varios proyectos en construcción y locales comerciales, con el objetivo de verificar el uso adecuado del equipo de protección personal (casco, arnés, chaleco reflectivo, botas de seguridad), así como otros aspectos como la señalización preventiva en áreas de riesgo, la correcta instalación de andamios, y la ejecución de jornadas de capacitación dirigidas a los trabajadores en procedimientos seguros de trabajo.