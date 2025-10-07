MOP avanza en la rehabilitación vial del puente Washo en Changuinola

Estas obras buscan garantizar la seguridad, mejorar la conectividad y fortalecer la economía local en Bocas del Toro.

Changuinola, Bocas del Toro/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), mediante la empresa Bagatrac, S.A., avanza con los trabajos de preparación y compactación de la capa base en la vía de acceso al puente Washo, situado en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Estas labores forman parte del proyecto Rehabilitación de Caminos y Calles Internas de Changuinola, Renglón 2, cuyo objetivo es asegurar una fundación sólida y resistente que permita posteriormente colocar la losa de aproximación, elemento esencial para el funcionamiento seguro de la estructura vial.

Esta iniciativa cuenta con una inversión de 23 millones 352 mil 905 dólares, que incluye la renovación de varios puentes vehiculares, entre ellos el que conecta la ruta hacia Guabito, y cuenta actualmente con un avance físico del 40 %.

El MOP reafirma su compromiso con el desarrollo integral de Bocas del Toro, mejorando la movilidad de los habitantes y visitantes, ya que al mismo tiempo impulsa la actividad económica y turística de la región en beneficio de las comunidades locales.

