Más de 300 pacientes con cáncer celebran la Navidad en Santiago de Veraguas

Santiago, Veraguas/Más de 300 pacientes con cáncer participaron en la tradicional fiesta navideña organizada por la Asociación Nacional Contra el Cáncer en la provincia de Veraguas, una actividad que desde hace más de 15 años se realiza en la ciudad de Santiago con el objetivo de brindar un espacio de alegría, acompañamiento y esperanza.

La jornada estuvo marcada por música, presentaciones artísticas, bailes y momentos de convivencia, permitiendo que los asistentes disfrutaran de un día distinto, lejos de la rutina de tratamientos y consultas médicas que enfrentan a lo largo del año. Para muchos pacientes, este encuentro representa un respiro emocional frente a las adversidades de la enfermedad, así como una oportunidad para compartir con personas que atraviesan situaciones similares.

“Para nosotros es muy importante esta actividad que nos realiza la Asociación para disfrutar un día diferente ante tantas adversidades que se pasan a través de esta enfermedad. Esto es demostrar que nosotros tenemos esa fuerza de seguir adelante, de decir sí puedo, Dios está con nosotros y podemos decirle con mucha fe que podemos seguir adelante a través de tantas situaciones que pasan”, expresó Magaly García, una de las asistentes.

La actividad contó con el respaldo de empresarios, organizaciones públicas y privadas, personal de salud y voluntarios, quienes compartieron de cerca con los pacientes y sus familias, reforzando el mensaje de solidaridad y acompañamiento.

Según los organizadores, esta es una velada que busca humanizar la atención oncológica y recordar que el apoyo emocional es clave durante el proceso de tratamiento.

Esta celebración navideña se ha consolidado como una tradición en Veraguas, convirtiéndose en un espacio de encuentro que, más allá de la festividad, promueve la empatía, la fe y la fortaleza entre quienes luchan contra el cáncer.

Con información de Ney Castillo