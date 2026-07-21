Padres declaran paro indefinido en escuela de la Comarca Ngäbe Buglé por falta de agua potable

Los acudientes aseguran que estudiantes han presentado problemas estomacales y diarrea, mientras reclaman la ejecución de proyectos de agua potable y electrificación prometidos para la comunidad.

Chiriquí/Comarca Ngäbe Buglé/Cansados de la falta de agua potable y del servicio de energía eléctrica, padres de familia del centro educativo de Emplanada de Chorcha, en el distrito de Besikó, comarca Ngäbe Buglé, decretaron un paro indefinido de labores y suspendieron las clases hasta que las autoridades atiendan sus reclamos.

Los acudientes denunciaron que las deficientes condiciones en las que opera el plantel ya están afectando la salud de los estudiantes y aseguraron que varios niños han presentado problemas estomacales y episodios de diarrea debido a la falta de acceso a agua segura.

Domitila Palacios, integrante del Club de Padres de Familia, describió las dificultades que enfrentan diariamente para abastecerse de agua.

Hay animalitos ahí, lombrices, de todo se da. Se recoge agua de la lluvia. No tenemos agua potable. No tenemos pozo que nos dé cantidades de agua. Hay que buscar agua lejos y, lamentablemente, a esta altura los padres de familia y madres de familia tienen que buscar agua del lejos. Hace una media hora de aquí a cada pozo que hay alrededor de esta escuela", dijo.

Los padres también exigen que se reinstale la mesa técnica que, según indicaron, había planteado proyectos para dotar a la comunidad de agua potable y electrificación, pero cuyos avances desconocen.

Nora Palacios, también del Club de Padres de Familia, aseguró que la medida fue anunciada desde el inicio del año escolar ante la falta de respuestas de las autoridades.

"Esta acción les dije a ellos desde el inicio de clase: Nosotros vamos a irnos a paro". Añadió que "me trajo un proyecto para callarnos la boca. Pero ya seis meses después, nosotros como padres de familia no podemos seguir en la misma condición. Aquí está el proyecto. Este proyecto lo hizo Conades. ¿Por qué a esta altura todavía nosotros estamos sin respuesta y seguimos cargando agua en galones?".

Palacios indicó que el proyecto beneficiaría a 2,010 habitantes y tendría un costo de 821,314.62 dólares, pero afirmó que desconocen en qué etapa se encuentra.

"Necesitamos la mesa técnica nuevamente. No le estoy pidiendo ahorita nada fuera de lugar".

La medida afecta a más de 800 estudiantes, entre ellos unos 600 alumnos de premedia, media y programas nocturnos, quienes permanecerán sin clases mientras continúe el paro. Los padres de familia señalaron que esperan reunirse con altas autoridades del Gobierno para encontrar una solución que permita restablecer las actividades académicas y atender las necesidades básicas del plantel.

Con información de Demetrio Ábrego.