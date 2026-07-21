¡Tranques y daños en vehículos! Residentes exigen reparación de la vía Bolívar en Colón tras meses de deterioro

Uno de los principales reclamos es la gran cantidad de huecos y cráteres que dificultan la circulación. Según los afectados, recorrer un tramo que normalmente toma unos cinco minutos puede demorar hasta 35 minutos debido al deterioro de la vía.

Colón/El deterioro de la vía Bolívar, en dirección hacia Costa Abajo de la provincia de Colón, se ha convertido en un problema diario para conductores y residentes, quienes denuncian el mal estado de la carretera, los prolongados tranques y los constantes daños que sufren sus vehículos.

Uno de los principales reclamos es la gran cantidad de huecos y cráteres que dificultan la circulación. Según los afectados, recorrer un tramo que normalmente toma unos cinco minutos puede demorar hasta 35 minutos debido al deterioro de la vía. Los conductores aseguran que la situación se ha prolongado por más de ocho meses sin que se observen avances significativos en los trabajos de rehabilitación.

Un conductor relató que permaneció cerca de 35 minutos esperando para atravesar uno de los tramos más afectados, mientras que otros señalaron que el estado de la vía incrementa los costos de mantenimiento de sus vehículos debido a los daños en la suspensión, llantas y otras piezas.

Los residentes también denunciaron que, durante la temporada lluviosa, el agua se acumula sobre la carretera, lo que dificulta identificar la profundidad de los huecos y aumenta el riesgo de accidentes.

Además, indicaron que el polvo generado durante los días secos afecta a las comunidades cercanas, obligando incluso a algunos residentes a buscar alternativas para mitigar la contaminación. TVN Noticias solicitó una reacción al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Colón. No obstante, la entidad indicó que las declaraciones sobre el proyecto deben ser emitidas por el Departamento de Inspección, con sede en Ciudad de Panamá.

De acuerdo con la información disponible, la obra forma parte del proyecto de rehabilitación de calles del distrito de Colón, cuyos trabajos comenzaron en 2023 y, hasta la fecha, no han concluido.

Con información de Néstor Delgado