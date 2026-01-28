Productores participan en jornada de capacitación en la Feria Internacional de David

El sector agrícola presenta un programa formativo que va dirigido a los productores durante la Feria Internacional de David.

David, Chiriquí/El pabellón agrícola de la Feria Internacional de David (FIDA) será nuevamente un espacio de aprendizaje y actualización para los productores, con el desarrollo de un amplio programa de capacitaciones que se llevará a cabo del 12 al 22 de marzo próximo, ya que las autoridades informaron que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), regional de Chiriquí, dio a conocer que la organización del cronograma avanzará de manera satisfactoria, permitiendo la participación activa de las instituciones públicas que integran el comité agrícola de la feria.

Esta jornada formativa se desarrollará en el salón Bernín Bell; está diseñada para que cada persona pueda compartir conocimientos, servicios y experiencias directamente con sus usuarios, reforzando así el objetivo de las ferias nacionales de brindar orientación técnica y visibilizar el trabajo que realizan los productores en la cadena alimentaria del país.

Además, el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) será el encargado de dar inicio a las capacitaciones el próximo 13 de marzo, con un ciclo de charlas centradas en los nuevos productos y coberturas disponibles para el sector, donde participarán instituciones como el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Ipacoop, el Idiap, el MIDA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Inadeh, con actividades que están programadas durante cada día de feria.

Como parte del programa, el Encuentro Agropecuario fue previsto para el 21 de marzo en el salón diplomático Rafael Ángel Galán, donde especialistas del IDIAP y del Ministerio de Comercio e Industrias informaron que abordarán temas de gran interés para el sector productivo.

Esta jornada culminará con un convivio por parte del comité agrícola, donde los productores de distintas regiones de la provincia presentarán diferentes platos, que van acompañados de degustaciones e incentivos para los participantes.

Los detalles de este programa fueron compartidos durante la reunión del comité agrícola, encabezada por el subdirector regional del MIDA y patrono principal en representación del MIDA, Jeyson Ortega, junto a la patrona suplente, Liza Martin, el secretario técnico en Chiriquí, Salvador Cummings, y la coordinadora del pabellón agrícola, Migdalia Vega.