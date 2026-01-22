Autoridades identifican a tres presuntos implicados tras robo en minisúper de Penonomé

En las imágenes se observa a dos hombres armados ingresando a un minisúper ubicado a orillas de la vía Interamericana, en el sector de Río Grande, distrito de Penonomé, donde amenazaron al personal de seguridad y sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora, antes de darse a la fuga.

Autoridades identifican a tres presuntos implicados tras robo en minisúper de Coclé / Redacción de TVN Noticias

Penonomé, Coclé/Un robo registrado en video en días pasados y difundido en redes sociales encendió las alertas de las autoridades en la provincia de Coclé.

En las imágenes se observa a dos hombres armados ingresando a un minisúper ubicado a orillas de la vía Interamericana, en el sector de Río Grande, distrito de Penonomé, donde amenazaron al personal de seguridad y sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora, antes de darse a la fuga.

Tras conocerse el hecho, la Policía Nacional activó de inmediato un operativo, logrando identificar a tres presuntos responsables, quienes estarían vinculados con el robo captado en video.

Te podría interesar: Cruz Roja Panameña presenta su portafolio de servicios humanitarios y de atención a emergencias

Las autoridades hicieron un llamado directo a los comerciantes para reforzar las medidas de seguridad, sobre todo el cierre oportuno de rejas y accesos, advirtiendo que la prevención requiere del trabajo conjunto entre ciudadanía y fuerzas del orden. Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan proteger tanto a los propietarios como a los trabajadores de los comercios.

La Policía Nacional informó además que se mantiene abierta una línea de investigación para esclarecer completamente el caso y no se descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas.

Asimismo, incentivaron a que los comercios refuercen sus sistemas de vigilancia, ante el incremento de hechos delictivos registrado en las últimas semanas en la provincia.

Con información de Nathali Reyes

Temas relacionados

Provincia de Coclé Distrito de Penonomé comercios robos
Si te lo perdiste
Lo último
stats