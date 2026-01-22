Autoridades identifican a tres presuntos implicados tras robo en minisúper de Penonomé

En las imágenes se observa a dos hombres armados ingresando a un minisúper ubicado a orillas de la vía Interamericana, en el sector de Río Grande, distrito de Penonomé, donde amenazaron al personal de seguridad y sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora, antes de darse a la fuga.

Penonomé, Coclé/Un robo registrado en video en días pasados y difundido en redes sociales encendió las alertas de las autoridades en la provincia de Coclé.

En las imágenes se observa a dos hombres armados ingresando a un minisúper ubicado a orillas de la vía Interamericana, en el sector de Río Grande, distrito de Penonomé, donde amenazaron al personal de seguridad y sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora, antes de darse a la fuga.

Tras conocerse el hecho, la Policía Nacional activó de inmediato un operativo, logrando identificar a tres presuntos responsables, quienes estarían vinculados con el robo captado en video.

Las autoridades hicieron un llamado directo a los comerciantes para reforzar las medidas de seguridad, sobre todo el cierre oportuno de rejas y accesos, advirtiendo que la prevención requiere del trabajo conjunto entre ciudadanía y fuerzas del orden. Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan proteger tanto a los propietarios como a los trabajadores de los comercios.

La Policía Nacional informó además que se mantiene abierta una línea de investigación para esclarecer completamente el caso y no se descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas.

Asimismo, incentivaron a que los comercios refuercen sus sistemas de vigilancia, ante el incremento de hechos delictivos registrado en las últimas semanas en la provincia.

Con información de Nathali Reyes