Productores de maíz en Azuero exigen respuesta del Mida ante incumplimiento de pagos por la zafra 2025

Provincia de Los Santos./Productores de maíz de la provincia de Los Santos solicitaron al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) una respuesta urgente sobre el pago de la deuda correspondiente a la zafra 2024-2025, la cual oscila entre 5 y 10 millones de dólares. La situación genera preocupación en el sector, especialmente ante la cercanía de los compromisos económicos de la zafra 2025-2026.

Los productores manifestaron que, pese a las promesas de reuniones y pagos, hasta la fecha no han recibido respuestas concretas por parte de las autoridades.

Albin Mendoza, vocero de los productores de maíz, indicó que hasta el momento no se ha hecho efectivo ningún pago. “Estamos en el mes de marzo y no se ha pagado ningún expediente. No se ha recibido absolutamente nada”, expresó.

Mendoza advirtió que los productores requieren con urgencia estos recursos para cumplir con sus obligaciones financieras, incluyendo el pago de préstamos, insumos adquiridos en casas agropecuarias y compromisos con terceros.

Por su parte, José Villarreal, presidente de la Cadena Agroalimentaria de Maíz, señaló que desde el pasado 27 de febrero solicitaron formalmente una reunión con las autoridades para conocer el avance de los pagos y el estado de la zafra 2025-2026, la cual está próxima a culminar. Explicó que existía información sobre el posible inicio de pagos a partir del 15 de marzo, sin embargo, esto no se ha concretado.

A esta situación se suma la incertidumbre sobre el anuncio del Gobierno Nacional relacionado con el subsidio a los fertilizantes, ya que aún no se han definido los mecanismos de distribución para los productores a nivel nacional.

Además, los productores enfrentan el impacto del alza en el precio del combustible, particularmente del diésel, lo que incrementa los costos de producción y podría traducirse en un aumento en el precio de los alimentos para los consumidores.

Con información de Eduardo Javier Vega.