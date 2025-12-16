Productores de Tierras Altas niegan acaparamiento y atribuyen atrasos en la cosecha al clima

De acuerdo con los agricultores, las condiciones climáticas inestables afectaron el desarrollo normal de los cultivos, provocando una demora en los niveles de cosecha en el campo.

Tierras Altas, Chiriquí/Los productores de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, negaron que exista un acaparamiento de papa y cebolla y aseguraron que la disminución en la oferta de los productos que se registró en las últimas semanas, obedeció principalmente a factores climáticos, que retrasaron la salida oportuna de la producción hacia los mercados.

De acuerdo con los agricultores, las condiciones climáticas inestables afectaron el desarrollo normal de los cultivos, provocando una demora en los niveles de cosecha en el campo. Sin embargo, reiteraron que en ningún momento se "ocultaron" las cosechas, sino que las plantas necesitaron más tiempo para alcanzar su punto óptimo de recolección.

Lorenzo Jiménez, representante de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas, explicó que actualmente la situación comienza a normalizarse. Manifestó que la cosecha se está estabilizando en los campos, lo que permite que los productos empiecen a salir hacia los mercados y se evite un desabastecimiento.

En la misma línea, el productor Javier Pitti sostuvo que no existe escasez real de estos rubros, dado que hay suficiente inventario en proceso de cosecha para abastecer la demanda nacional.

Pitti expresó su preocupación ante una posible importación de estos productos en plena temporada de cosecha local, porque eso seguiría perjudicando a los agricultores nacionales.

Los productores coincidieron en que, con el ingreso progresivo de los productos al mercado, los precios al consumidor deberían comenzar a estabilizarse en los próximos días. No obstante, también alertaron sobre las pérdidas que enfrentan en otros cultivos. Según relataron, productos como repollo, zanahoria, apio y brócoli registran baja demanda y escasas ventas, lo que ha generado afectaciones económicas para el sector agrícola de Tierras Altas.

Con información de Demetrio Ábrego