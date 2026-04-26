Costa Arriba de Colón incorpora refugio animal a su oferta turística

Costa Arriba, provincia de Colón./En la Costa Arriba de Colón, un refugio animal forma parte de las nuevas propuestas que se desarrollan en la zona, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de interactuar con especies rescatadas y conocer de cerca su proceso de recuperación.

La iniciativa se suma a otros cambios en la oferta turística del área, donde se combinan actividades vinculadas a la naturaleza con espacios diseñados para el descanso. En el lugar, los visitantes pueden participar en experiencias relacionadas con el cuidado animal, en un entorno que busca ir más allá del turismo tradicional.

En paralelo, destinos como playa La Angosta e Isla Grande continúan recibiendo visitantes, mientras surgen nuevas opciones que integran servicios, gastronomía y alojamiento.

“Todos estos paisajes, toda esta gran diversidad que tiene la costa es una invitación abierta a todos, tanto locales como turistas internacionales, a que vengan y disfruten de estas maravillas”, indicó Cristóbal Valencia, presidente de la Cámara de Turismo de Costa Arriba.

Por su parte, visitantes consultados coincidieron en el potencial del área. Sara, quien desarrolla un proyecto sobre el pez león como especie invasora, señaló que el lugar “tiene un potencial turístico impresionante”, mientras que Diana, quien visitó la zona por primera vez, comentó que “es uno de los mejores lugares que tiene Panamá, me encanta la experiencia y las playas”.

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Con información de Néstor Delgado