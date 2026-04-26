Más de 800 mil visitantes y $15 millones: El impacto de Casco Peatonal a un año de su puesta en marcha

El proyecto no solo ha revitalizado una zona emblemática, sino que también ha reafirmado su posicionamiento como un hub cultural y turístico, donde convergen experiencias que fortalecen la identidad y el disfrute ciudadano.

Tras 12 meses de funcionamiento, el Casco Peatonal ha superado los 800,000 visitantes y generado una derrama económica estimada en $15 millones, cifras que reflejan el movimiento registrado en esta zona de la ciudad de Panamá durante su primer año.

El flujo de personas ha incidido en actividades vinculadas al transporte, la gastronomía, el comercio local y la oferta cultural, donde operan restaurantes, emprendedores, artistas y operadores turísticos que desarrollan sus servicios en el área.

Durante este periodo, en el sector se han llevado a cabo eventos y adecuaciones como la Noche en Blanco, así como la habilitación de espacios temáticos como la Calle de los Sombreros y la Calle de las Molas, a lo que se suma la apertura de La Playita, como parte de las opciones de esparcimiento para quienes visitan el lugar.

El proyecto no solo ha revitalizado una zona emblemática, sino que también ha reafirmado su posicionamiento como un hub cultural y turístico, donde convergen experiencias que fortalecen la identidad y el disfrute ciudadano.

La jornada festiva de celebración en el Casco Antiguo inició desde muy temprano.

A lo largo del día, se han realizado diversas actividades como bazares de donación de ropas y calzados, atención de mascotas y vitrinas de emprendedores, mientras que Plaza de Francia se transforma en una galería artística con pintura en vivo y exhibición de murales.

De igual forma, en la Casa de la Municipalidad se presentaron las ‘Tamboreras’, una mezcla de tamborito y cumbia panameña, son y el danzón cubano, un homenaje a su creador, Ricardo Fábrega.

Luli Castañeda, una de las expositoras, destacó que esta es una tradición que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero con actividades como estas se busca realzar la Tamborera.

En Calle Quinta, La Tasca La Candelaria llevará al público por una nueva experiencia con la recreación de la ‘Feria de Sevilla’, abierta todo el día.

Mientras que en la calle Las Molas desde las 2 p.m. inició el “Tamborito del Callejón” que recorrió calles del Casco, con abanderadas y empolleradas.

La plaza Catedral será el epicentro de la festividad, en donde desde las 6:30 p.m. se ofrecerá tarima artística, con danzas étnicas, folclóricas, animadores, orquestas de salsa y canto dulce.

El cierre de la celebración será en el parque Centenario, en donde habrá un spot de La Playita con el White Party y música electrónica, con ventas de emprendimientos hasta la medianoche.

En diversas entrevistas, tanto nacionales como extranjeros han calificado esta experiencia como positiva, disfrutando de todas las atracciones que se concentran en un solo espacio del proyecto que surgió como un plan piloto para reactivar la economía de este icónico sitio turístico.

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