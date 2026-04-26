Lanzan 'Parkea Pty', el nuevo sistema digital para el cobro de estacionamientos en el estadio Maracaná

En los estacionamientos se han instalado códigos QR para facilitar la descarga del app, mientras que la zona cuenta con vigilancia 24/7 mediante cámaras y presencia de la Policía Municipal, cuyos agentes también actúan como fiscalizadores con herramientas digitales para dar seguimiento a los vehículos.

Ciudad de Panamá/El Municipio de Panamá dio a conocer la puesta en marcha del sistema de estacionamiento digital “Parkea Pty”, habilitado en el sector de Puerta Sur, frente al estadio Maracaná, en El Chorrillo, como una nueva alternativa para ordenar el acceso vehicular hacia el Casco Antiguo.

La iniciativa permite a los usuarios gestionar su estacionamiento sin efectivo, a través de la descarga de la aplicación “Parkea”, donde deben registrar su vehículo para iniciar el uso del servicio de forma rápida y segura.

El sistema ofrece 2 horas gratis, y una vez superado ese tiempo, se aplican tarifas diferenciadas: B/.1.20 por hora (0.02 por minuto) para autos y motos; B/.3.00 por hora (0.05 por minuto) para buses pequeños de hasta 15 pasajeros; B/.3.60 por hora (0.06 por minuto) para buses de 15 a 30 pasajeros; y B/.4.60 por hora (0.07 por minuto) para buses de 31 pasajeros o más. El cobro comienza a correr luego del periodo gratuito y puede ser monitoreado en tiempo real desde la aplicación.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, explicó que el sistema funciona mediante cámaras de monitoreo que detectan automáticamente la placa del vehículo al ingresar, conectándola con una base de datos que alerta a la Policía Municipal. A partir de ese momento, el conductor dispone de 10 minutos para ubicar un espacio y registrar el vehículo en la aplicación.

En los estacionamientos se han instalado códigos QR para facilitar la descarga del app, mientras que la zona cuenta con vigilancia 24/7 mediante cámaras y presencia de la Policía Municipal, cuyos agentes también actúan como fiscalizadores con herramientas digitales para dar seguimiento a los vehículos.

El alcalde enfatizó que, incluso si el usuario permanecerá menos de las dos horas gratuitas, es obligatorio registrar el vehículo en la plataforma. “Si entras, la cámara te leyó, y después de 10 minutos no has registrado tu auto, comienzas a generar una multa, y si te extiendes, entonces te pueden remolcar”, advirtió.

De hecho, según una publicación compartida por la cuenta municipal, esta mañana ya fue remolcado el primer vehículo que incumplió las disposiciones del estacionamiento.

El sistema permite pagos digitales a través de Yappy o tarjeta de crédito, y forma parte de un desarrollo tecnológico impulsado desde cero por el equipo de la Alcaldía. Aunque la obra aún no está completamente terminada, Mizrachi indicó que el sistema ya se encuentra operativo y busca convertirse en un desahogo para el tráfico hacia el Casco Viejo, facilitando el acceso a visitantes, que deberán caminar entre 10 y 12 minutos hasta llegar a Casco Viejo.

Video explicativo de cómo llegar a los estacionamientos ⬇️🔗

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