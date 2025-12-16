¡Más de 9 años de espera! Trabas legales frenan rehabilitación del gimnasio de la escuela Manuel Urbano Ayarza

Desde 2016, el Ministerio de Educación (Meduca) había asignado un presupuesto cercano a los 3 millones de dólares para la rehabilitación del gimnasio. Sin embargo, con el paso del tiempo, el proyecto quedó estancado y las condiciones del edificio se agravaron, al punto de presentar estructuras severamente deterioradas.

Colón/La comunidad educativa de la escuela Manuel Urbano Ayarza, en la provincia de Colón, lleva más de nueve años esperando una respuesta concreta de las autoridades ante el grave deterioro del gimnasio del plantel, una infraestructura clave para la formación integral de los estudiantes.

Desde 2016, el Ministerio de Educación (Meduca) había asignado un presupuesto cercano a los 3 millones de dólares para la rehabilitación del gimnasio. Sin embargo, con el paso del tiempo, el proyecto quedó estancado y las condiciones del edificio se agravaron, al punto de presentar estructuras deterioradas.

Se pudo conocer que el principal obstáculo ha sido la falta de traspaso legal de la administración y uso del terreno donde se ubica la escuela, el cual aún pertenece al Municipio de Colón. Esta situación ha impedido que el Meduca pueda ejecutar las obras, pese a contar con los recursos disponibles.

“El Meduca tiene el dinero para resolverlo, pero no lo puede arreglar mientras el municipio no le entregue al Meduca la administración y uso. Esto tiene un mes parado en el Consejo Municipal en manos de los representantes”, explicó el alcalde de Colón, Diógenes Galván.

Según relataron, durante administraciones pasadas, se elaboraron los planos, se realizaron estudios de ingeniería y se dejó listo el proceso para licitación, pero este no pudo concretarse al detectarse que los terrenos no estaban legalmente bajo propiedad del Meduca, requisito indispensable para construir o rehabilitar infraestructura educativa.

Desde entonces, dos administraciones municipales han pasado sin que se resolviera el traspaso, prolongando una espera que afecta directamente a estudiantes, docentes y a toda la comunidad educativa del sector. No obstante, se prevé muy pronto una reunión clave para avanzar en el traspaso del terreno, lo que permitiría finalmente retomar el proyecto y concluir una obra considerada de alto impacto social para la comunidad colonense.

Con información de Néstor Delgado