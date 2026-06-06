Más de 40 rescatistas buscan ciudadano desaparecido en Macho de Monte, Chiriquí

Las autoridades indicaron que las labores de rastreo continuarán mientras las condiciones climáticas lo permitan y hasta agotar todas las posibilidades de búsqueda en el área afectada.

Chiriquí/La esperanza de encontrar con vida a un ciudadano desaparecido mantiene movilizados a decenas de rescatistas en el sector de Macho de Monte, en Cuesta de Piedra, luego de que fuera arrastrado por una cabeza de agua registrada en la zona.

Desde tempranas horas de este sábado, unidades de emergencia y grupos voluntarios retomaron las labores de rastreo en un área de difícil acceso, donde las condiciones del terreno han complicado las operaciones de búsqueda.

En el operativo participan 47 rescatistas del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil , el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional, el Sistema de Manejo de Emergencias y Rescate , así como voluntarios de la comunidad.

Juan de Dios González, jefe de Operaciones de la Zona Regional de Bugaba, detalló que los equipos especializados continúan recorriendo el área afectada con el objetivo de localizar a la persona desaparecida.

Mientras se desarrollaban las labores de rescate, una mujer que también resultó afectada durante la emergencia fue rescatada con vida. Personal de emergencia le brindó atención en el lugar y confirmó que no presentaba lesiones aparentes.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa y han reiterado el llamado a la población a extremar las medidas de precaución durante la temporada lluviosa, especialmente en zonas cercanas a ríos, quebradas y balnearios.

Ante el riesgo de crecidas repentinas, los organismos de emergencia insistieron en que las personas eviten ingresar o intentar cruzar corrientes de agua durante o después de las lluvias, ya que este tipo de situaciones puede poner en peligro la vida en cuestión de minutos.

Las labores de rastreo continuarán mientras las condiciones climáticas lo permitan y hasta agotar todas las posibilidades de búsqueda en el área afectada.