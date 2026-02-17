Retorno masivo de viajeros genera intenso tráfico vehicular en las principales vías de Azuero

En puntos estratégicos como el cruce hacia Parita, Santa María y Divisa, el tráfico aumenta progresivamente a medida que conductores emprenden su regreso hacia distintos sectores del país.

Azuero/Un intenso movimiento vehicular se registra la tarde de este martes en las principales vías de la región de Azuero, producto del retorno de miles de personas que viajaron para disfrutar de las festividades del Carnaval.

En puntos estratégicos como el cruce de Pesé en la carretera que conduce hacia los sectores de Parita, Santa María y Divisa, el tráfico aumenta de forma progresiva a medida que conductores emprenden su regreso hacia distintos sectores del país.

De acuerdo con un informe reciente de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), cerca de 49 mil vehículos se desplazaron hacia la región de Azuero durante los días de Carnaval.

Te podría interesar: Atalaya vibra con cantos y devoción rumbo a la celebración de Jesús Nazareno

Asimismo, autoridades de la entidad detallaron que este año se movilizaron hacia el interior del país más de 130 mil vehículos, cifra que incluye a personas que viajaron para participar en actividades carnavalescas, encuentros familiares, reuniones con amistades y otras actividades recreativas. Sin embargo, el reporte oficial revela una variación en comparación con el año anterior. En 2025, el aforo vehicular hacia el interior alcanzó los 155 mil vehículos, lo que refleja una disminución de autos en 2026.

A pesar de esta reducción en el número de vehículos, llamó la atención la alta concentración de personas en plazas públicas y puntos de celebración en Azuero.

Ante el aumento del tráfico durante el retorno, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia. Recordaron que el exceso de velocidad, la distracción al volante y la ingesta de bebidas alcohólicas figuran entre las principales causas de accidentes de tránsito.

Con información de Eduardo Javier Vega