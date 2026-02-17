San Carlos celebra el martes de Carnaval entre ambiente familiar, música y vigilancia reforzada

El evento inició pasadas las 11 de la mañana, cuando los carros cisterna comenzaron a lanzar agua sobre los asistentes que se congregaron en los puntos habilitados para la celebración.

San Carlos, Panamá Oeste/Desde tempranas horas de este martes de Carnaval, residentes y visitantes comenzaron a llegar a San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste, para participar en los tradicionales culecos.

El evento inició pasadas las 11 de la mañana, cuando los carros cisterna comenzaron a lanzar agua sobre los asistentes que se congregaron en los puntos habilitados para la celebración. El ambiente, según los propios participantes, se caracteriza por ser tranquilo, familiar y organizado, lo que convierte a este distrito en uno de los destinos preferidos durante estas festividades.

A algunos de los asistentes les gusta ir porque el ambiente es muy bueno y familiar, además de que acuden para divertirse y pasarla bien.

Otros participantes destacaron que en San Carlos prevalece la convivencia pacífica entre los presentes. Aseguran que son pocos los incidentes que se registran y que la celebración se desarrolla en un entorno de respeto.

Se espera que alrededor de las 2:00 p. m. se realice el tradicional paseo de las reinas por las calles internas del pueblo, uno de los momentos más esperados de la jornada.

En materia de seguridad, el área se mantiene bajo la custodia de agentes de la Policía Nacional, que han instalado puestos de control en los accesos a los dos puntos donde se desarrollan los culecos. Las autoridades mantienen vigilancia permanente para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Con información de Yiniva Caballero.