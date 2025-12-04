Proyecto de dormitorios de la Universidad Tecnológica de Panamá avanza a fase de licitación; Chiriquí será la primera

Durante su conferencia semanal, el mandatario explicó que la nueva residencia tendrá capacidad para albergar a 266 estudiantes de escasos recursos provenientes de distintas regiones del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La licitación del proyecto de dormitorios universitarios para la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ya fue publicada. Así lo informó este jueves el presidente de la República, José Raúl Mulino, tras recibir el reporte del ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza.

Durante su conferencia semanal, el mandatario explicó que la nueva residencia tendrá capacidad para albergar a 266 estudiantes de escasos recursos provenientes de distintas regiones del país. “Esta universidad ha sido fundamental a través de los años y un gran apoyo en temas de importancia técnica para este país”, afirmó.

El edificio contará con salas de estudio, áreas comunes, gimnasio, cocina, zonas recreativas y otros espacios. Además, el área de dormitorios tendrá separación para hombres y mujeres dentro del mismo predio, el cual estará ubicado dentro del campus central de la UTP.

Mulino también adelantó que se prevé licitar las residencias universitarias de las seis sedes regionales en las próximas semanas, cada una con capacidad para 93 estudiantes. El proceso iniciará en la sede de Chiriquí, ubicada en David.

Cambio de plan: de la Ciudad Universitaria a dormitorios regionales

Para octubre, Mulino había dado por descartado el proyecto de la Ciudad Universitaria, una de sus promesas de campaña. Según declaró, la iniciativa no prosperó debido a la falta de cooperación del rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores.

El mandatario indicó que los fondos originalmente destinados a la Ciudad Universitaria serán redirigidos a la construcción de dormitorios en la UTP. Serán dos proyectos de residencias universitarias: uno en la sede central y otro distribuido en seis sedes regionales, los cuales permitirán alojar a un total de 830 estudiantes a nivel nacional.

La obra principal en la capital tendrá siete pisos y ofrecerá instalaciones seguras, modernas, con espacios diseñados para el estudio, el descanso y la convivencia comunitaria.