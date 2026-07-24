‘A Todo Pulmón’: Carrera caminata contra el tabaco se realizará el próximo 9 de agosto

Carrera caminata “A Todo Pulmón” busca crear conciencia sobre los riesgos del tabaco y el vapeo.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los efectos nocivos del tabaco y los vapeadores, el próximo 9 de agosto el Ministerio de Salud realizará la cuarta edición de la carrera caminata “A Todo Pulmón”, en la Cinta Costera 3.

La actividad comenzará a las 6:30 a.m. y tendrá como punto de partida los estacionamientos ubicados frente al patio de MiBus. El costo de inscripción será de $10.

La jornada busca promover estilos de vida saludables y advertir especialmente a niños, adolescentes y sus familias sobre los riesgos asociados al consumo de productos derivados del tabaco.

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Según los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes de 2023, aplicada en Panamá a estudiantes de entre 13 y 15 años, el 8.5% utiliza productos derivados del tabaco, principalmente cigarrillos electrónicos o vapeadores.

Alex González, asesor del Minsa, advirtió que estos dispositivos han sido promocionados con colores y sabores llamativos para captar la atención de la población más joven.

“Se han promocionado incluso con colores y saborizantes para tratar de atraer a la población más joven”, señaló González, quien agregó que algunos adolescentes han iniciado el consumo influenciados por su entorno escolar o familiar.

De acuerdo con el estudio, algunos jóvenes comienzan a experimentar con productos de tabaco desde los 10 años.

Norma Astudillo, de la Comisión de Control de Tabaco del Minsa, destacó la responsabilidad de los padres y cuidadores en la prevención y vigilancia de estas conductas.

“Los padres de familia son responsables de la salud de los chicos mientras tengan menos de 18 años. Entendemos que los padres trabajan, pero siempre hay un cuidador que tiene que estar pendiente”, manifestó.

En cuanto a la población adulta, las autoridades señalaron que Panamá mantiene cifras favorables en comparación con otros países. González indicó que aproximadamente el 95% de los panameños no fuma.

Las autoridades esperan que la carrera caminata permita reforzar el mensaje de prevención y recordar que, aunque el consumo tradicional de cigarrillos ha disminuido, el uso de vapeadores representa un nuevo desafío para la salud pública, especialmente entre menores de edad.

Con información de Jessica Román