Raisa Banfield acuerdo minero: ‘Panamá está en desacato, lo que es demandable’

Ciudad de Panamá, Panamá/Para la ambientalista y directora de Desarrollo Sostenible del Centro Para la Integración de la Naturaleza y Ciudades (CINC), Raisa Banfield, en lo concerniente al caso de Minera Panamá, el país actualmente “está actuando en franco desacato al incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia, lo que es demandable”.

A juicio de Banfield, el reciente acuerdo para el nuevo contrato minero con el Estado representa una decisión tan importante de país, que debía ser elevada a un proceso de consulta, divulgación y decisión colectiva, porque a diferencia de cualquier otra actividad esta es extractiva y se lleva recursos no renovables que no vuelven más.

La ambientalista fue enfática en decir que cuando "la actividad empieza marca un camino de no retorno".

“Somos un territorio entre dos océanos, pero toda esa riqueza natural es precisamente nuestra vulnerabilidad ante una industria tan destructiva”, aseveró.

No obstante, de todo esto para Banfield es destacable el hecho de que, en medio de todo el revuelo para lograr un mejor nuevo acuerdo, la ciudadanía interpuso la demanda de inconstitucionalidad, ya que “ninguna institución pública salió a defender al pueblo de la atrocidad firmada en épocas anteriores y el contrato leonino que iba en contra del territorio y de los nacionales”,

¿Qué implica el plan de mitigación ambiental?

El proyecto ahora contará con un plan de cierre de mina que deberá ser presentado por Minera Panamá, filial local de First Quantum Mineralsy, la cual tendrá que cumplir con todos los estándares internacionales.

“A costo propio”, la empresa se comprometió a implementar un programa de reforestación dentro de la huella del proyecto, y la reforestación por compensación fuera de la mina, pero ¿Qué certeza tiene el país del cumplimiento del plan?

Y es que, según Banfield, Panamá no ha fortalecido el Código Minero ni de MiAmbiente, menos de seguridad y de derechos humanos y aún sí el Estado se está embarcando en un nuevo contrato por 40 años más.

Gran misterio en el uso del agua

La defensora de los recursos naturales aseguró que, entre las industrias mineras del mundo, Panamá es uno de los países que más agua usa en su extracción de cobre y hasta la fecha no se sabe de dónde se saca esa agua, ni cuántos litros de agua la mina está utilizando por segundo para su operación.

"Es bonito hablar de un plan de cierre, pero qué implica y cuesta… eso nadie lo sabe y nos están metiendo en esa bolsa por 40 años más”., puntualizó.

Anteriormente el abogado en derecho ambiental, Harley Mitchel, dijo que las operaciones de la mina nunca serán una buena noticia, debido a la destrucción que provoca esta actividad, así como los numerosos actos de contaminación que han sido corroborados por el propio Ministerio de Ambiente.

Destacó que se está repitiendo la historia del antiguo contrato declarado inconstitucional, porque no se siguió el Código Minero, ni la Ley de Contrataciones Públicas.

Resaltó que no se puede exigir transparencia a una empresa si el origen del contrato es secreto, aseverando que en la Ley de Contratación Pública rige un principio de transparencia el cual ha sido violado.

“Esta repartición no me parece jurídica, parece más política que jurídica hecha por un agente político, esta distribución me parece para contentar sectores”, manifestó el abogado.