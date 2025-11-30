Reabren vías en Penonomé tras seis horas de paralización por vuelco de camión cisterna

Penonomé, Coclé/Las autoridades reabrieron las vías a la altura del nuevo retorno de Penonomé, luego de que un camión cisterna cargado con 9 mil galones de combustible se volcara alrededor de las 4:10 de la madrugada, provocando el cierre total del tráfico en ambas direcciones.

El accidente mantuvo paralizada la circulación por aproximadamente seis horas, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos y personal de tránsito trabajaban en la zona para atender el derrame y garantizar la seguridad vial.

Una vez culminadas las labores y verificada la estabilidad del área, se permitió la reapertura de la carretera.

Bomberos atiende vuelco de camión cisterma con combustible.
Bomberos atiende vuelco de camión cisterma con combustible. / Foto: Nathalie Reyes.

Según los reportes preliminares, el conductor resultó con heridas leves y se encuentra estable.

La Dirección de Operaciones de Tránsito habilitó rutas alternas para mitigar el congestionamiento vehicular mientras la vía estuvo cerrada.

Con información de Nathalie Reyes

Temas relacionados

Coclé gasolina vuelco
Si te lo perdiste
Lo último
stats