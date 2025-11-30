Reabren vías en Penonomé tras seis horas de paralización por vuelco de camión cisterna

Penonomé, Coclé/Las autoridades reabrieron las vías a la altura del nuevo retorno de Penonomé, luego de que un camión cisterna cargado con 9 mil galones de combustible se volcara alrededor de las 4:10 de la madrugada, provocando el cierre total del tráfico en ambas direcciones.

El accidente mantuvo paralizada la circulación por aproximadamente seis horas, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos y personal de tránsito trabajaban en la zona para atender el derrame y garantizar la seguridad vial.

Una vez culminadas las labores y verificada la estabilidad del área, se permitió la reapertura de la carretera.

Según los reportes preliminares, el conductor resultó con heridas leves y se encuentra estable.

La Dirección de Operaciones de Tránsito habilitó rutas alternas para mitigar el congestionamiento vehicular mientras la vía estuvo cerrada.

