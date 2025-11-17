Compradores del mercado permanente del IMA en Pan de Azúcar se benefician con jornada médica

Los residentes de San Miguelito reciben atención gratuita a través de clínicas móviles del programa “Amor sobre Ruedas”.

Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito/El Mercado Permanente del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Pan de Azúcar, de San Miguelito, muy conocido por sus productos agropecuarios, fue escenario de una jornada médica comunitaria destinada a residentes y visitantes, transformando la plaza en un lugar de atención preventiva.

Este martes, unidades móviles ofrecieron servicios de salud como mamografías, electrocardiogramas, evaluaciones auditivas y visuales, pruebas de antígeno prostático, control de glucosa, medicina general y vacunación. Estas actividades fueron organizadas por el Despacho de la Primera Dama bajo el programa “Amor sobre Ruedas”, que recorre diversas áreas del país.

La Primera Dama, Mariel Cohen De Mulino, destacó la importancia de brindar servicios gratuitos en comunidades con alta demanda. En donde señaló que durante los últimos días se desarrollaron actividades en La Pintada en Coclé, cumpliendo con una ruta que se extiende en diferentes partes del país.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, enfatizó la relevancia de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), resaltando la importancia que tiene para prevenir el cáncer cervicouterino.

La jornada contó con una alta participación de la comunidad que aprovechó la atención médica y continuó con sus compras habituales en el mercado, donde se conjugaron ambas actividades.

Con información de Luis Alberto Jiménez