MIDA refuerza control sanitario con más de 11 mil licencias fitozoosanitarias gestionadas en septiembre

Ciudad de Panamá/La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) continúa desempeñando un papel esencial en la protección de la sanidad vegetal y la salud animal del país, mediante la regulación y supervisión de los procesos de importación, tránsito y exportación de productos y subproductos agropecuarios.

Durante el mes de septiembre, la entidad gestionó 11,569 licencias fitozoosanitarias, de las cuales 10,728 fueron aprobadas, 706 devueltas o anuladas y 135 rechazadas, reflejando el alto nivel de control y rigurosidad en los procesos de inspección.

El informe mensual detalla que 7,561 licencias correspondieron al ámbito fitosanitario relacionado con la protección vegetal y 3,167 al zoosanitario, vinculado con la sanidad animal. En cuanto al tipo de trámite, se emitieron 4,629 licencias de importación, 5,391 de tránsito, 618 de exportación y 90 de reexportación.

Cada licencia representa el resultado del trabajo técnico y especializado del personal de cuarentena desplegado en los diferentes puntos de ingreso y salida del país, quienes verifican minuciosamente que los productos agropecuarios cumplan con los estándares internacionales y estén libres de plagas o enfermedades que puedan poner en riesgo los ecosistemas y la producción nacional.

El MIDA reiteró que la gestión de estas licencias no solo permite garantizar la seguridad agroalimentaria del país, sino también fortalecer la confianza en los productos panameños en los mercados internacionales.