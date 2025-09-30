Más de 18 mil aves sacrificadas por brote de laringotraqueítis infecciosa en Veraguas

Según las investigaciones, el contagio en esta finca agropecuaria se produjo por aves silvestres que ingresaron al lugar.

Veraguas/Unas 18 mil aves infectadas con laringotraqueítis infecciosa (LTI) o expuestas a esta enfermedad fueron sacrificadas en San José de San Francisco, en la provincia de Veraguas, confirmó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que emitió una alerta zoosanitaria tras el brote en una finca del sector.

Tras el sacrificio, no se han detectado nuevos casos; sin embargo, la vigilancia veterinaria se mantendrá por tres meses para descartar la presencia de la enfermedad en su totalidad.

Entre las medidas implementadas por el MIDA se encuentran la cuarentena de la finca y la prohibición de movilización de aves domésticas, huevos fértiles y materiales de riesgo desde el área afectada hacia el resto del país.

Voceros del MIDA aseguraron que la zona está controlada, como lo evidencian los muestreos realizados en las fincas cercanas. Además, las autoridades aclararon que este virus no afecta a los seres humanos.

Se trata de la primera detección del virus en plantas tecnificadas, ya que previamente solo se había confirmado en criaderos de consumo familiar. El cerco sanitario se mantendrá hasta erradicar completamente el virus en la zona.

Según las investigaciones, el contagio en esta finca agropecuaria se produjo por aves silvestres que ingresaron al lugar.

Información de Ney Castillo