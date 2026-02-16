Refuerzan seguridad en Capira tras riña en culecos

Ante el incremento de visitantes durante los últimos días de Carnaval —especialmente el lunes y martes cuando muchas personas retornan del interior del país— las autoridades decidieron fortalecer la seguridad en el distrito.

Capira, Panamá Oeste/La Policía Nacional reforzó el pie de fuerza en el distrito de Capira luego de una riña registrada el pasado sábado dentro del área de los culecos, incidente que dejó varias personas aprehendidas y puestas a órdenes del Ministerio Público.

El subcomisionado José Córdoba explicó que unidades policiales intervinieron cuando un grupo de personas protagonizaba una pelea en plena actividad carnavalera. Tras ser retirados del lugar, los involucrados adoptaron una actitud agresiva contra los uniformados.

“Se tuvo que utilizar los niveles correspondientes de la fuerza para poder aprehenderlos y sacarlos de circulación”, indicó el oficial, detallando que los detenidos enfrentan investigaciones por presuntos delitos contra los servidores públicos.

Puedes leer: Festival Carnavalístico: Más de 118 mil personas han asistido a la Cinta Costera; hay operativos de seguridad y limpieza

Mayor vigilancia por aumento de asistentes

Ante el incremento de visitantes durante los últimos días de Carnaval —especialmente el lunes y martes cuando muchas personas retornan del interior del país— las autoridades decidieron fortalecer la seguridad en el distrito.

El refuerzo incluye:

Más agentes de tránsito en las principales vías.

Vigilancia en entradas y salidas del área de los culecos.

Rondas vehiculares y motorizadas en comunidades cercanas.

Mayor presencia policial en puntos de concentración masiva.

Córdoba señaló que el objetivo es garantizar la seguridad tanto de quienes ingresan como de quienes salen del área festiva, manteniendo el orden público durante las celebraciones.

Balance nacional de operativos

En el marco de las acciones preventivas desarrolladas durante las últimas 72 horas a nivel nacional, la Policía Nacional reportó la aprehensión de 817 personas por distintos hechos, además de la realización de 159 allanamientos, que permitieron recuperar 10 armas de fuego y decomisar 14 paquetes que se presume contienen sustancias ilícitas.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar los operativos para prevenir incidentes y asegurar que las festividades transcurran con normalidad.

Con información de Yiniva Caballero