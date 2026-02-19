Región de Salud de San Miguelito solicitará vigilancia policial en centros médicos del distrito

El personal se encuentra expuesto a robos y actos violentos, incluso en horas tempranas, por lo que el apoyo de la Policía Nacional es vital.

San Miguelito/La Región de Salud de San Miguelito tomará medidas para solicitar vigilancia policial en sus instalaciones. La decisión responde a la creciente ola de violencia que ha alcanzado los pasillos de los centros médicos, poniendo en riesgo la vida de pacientes y trabajadores.

Algis Torres, director de la Región de Salud de San Miguelito, confirmó que se están girando notas a las autoridades competentes para garantizar un estamento de seguridad permanente. La medida surge tras registrar homicidios por impacto de bala en el área, derivados de rencillas entre bandas.

Torres indicó que los delincuentes utilizan los centros para saldar cuentas, afectando a la juventud y entorpeciendo la atención médica.

La protección se requiere en puntos críticos como Torrijos-Carter, Valle de Urracá, Cerro Batea y Veranillo. La prioridad aumenta con la próxima apertura del centro de San Isidro, que operará 24 horas. El personal se encuentra expuesto a robos y actos violentos, incluso en horas tempranas, por lo que el apoyo de la Policía Nacional es vital.

Resultados de operativos en Carnaval

Durante los cuatro días de festejos, el equipo de salud brindó atención en hospitales y centros como Amelia Denis de Icaza. Se registraron 1,636 atenciones, con 119 traumas y tres intoxicaciones. Aunque la violencia disminuyó en comparación con otros años, los temas delictivos por rivalidades persisten.

En cuanto a la inocuidad alimentaria, se realizaron ferias masivas para manipuladores. De 805 revisados, 399 no contaban con el carné blanco o verde en regla. Las autoridades llamaron a la población a evitar improvisar y acudir a los centros de salud para obtener la certificación necesaria.

Mientras se gestiona el respaldo policial, la dirección regional insiste en que la seguridad es fundamental para garantizar el funcionamiento normal de los servicios médicos en el distrito.

Con información Heidy Morán.