Sin registro estadístico, Panamá busca conocer la realidad de la demencia en el país

La demencia no significa simplemente estar viejo; se trata de un conjunto de síntomas que afectan la memoria y el pensamiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Olvidar dónde dejamos las llaves o el nombre de una persona puede ocurrirle a cualquiera. Pero cuando los olvidos comienzan a afectar la vida cotidiana, pueden ser una señal de algo más serio.

Roberto González de La Lastra, jefe de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), dijo que para el año 2050 va a generar más o menos una cantidad de 150 millones de personas viviendo con la enfermedad.

En Panamá, la demencia representa un desafío no solo para quienes la padecen, sino también para sus familias y cuidadores. La demencia no significa simplemente estar viejo; se trata de un conjunto de síntomas que afectan la memoria y el pensamiento.

"La mayoría de las veces las demencias se presentan en adultos mayores, pero no son la excepción; existen las demencias en las personas jóvenes", acotó González De La Lastra.

Entre las señales de alerta de demencia están los olvidos frecuentes que afectan la vida diaria, desorientación en lugares conocidos, cambios importantes de personalidad o comportamiento y dificultad para tomar decisiones.

De La Lastra indicó que, cuando la persona comienza a tener cambios bruscos de conducta o en sus emociones, es importante que comience a buscar ayuda.

Puedes leer: Aplican primeros anticuerpos monoclonales contra virus sincitial a dos recién nacidos en el Hospital Santo Tomás

Por su parte, Ingrid Wellington, presidenta de la Asociación de Apoyo a los Familiares de Pacientes y otras Enfermedades Demenciales (Afapadea), indicó que "un diagnóstico solamente es acerca de una condición como tal, un daño o un compromiso que tiene el cerebro, pero la persona sigue siendo persona".

En el país no existe un registro estadístico de personas con demencia, razón por la que el Ministerio de Salud lanzó el Plan Nacional para el Abordaje de las Demencias, que busca alinear estrategias con los compromisos internacionales. El plan incluye objetivos enfocados en la prevención, diagnóstico y tratamiento adecuado.

"La Caja de Seguro Social y a nivel privado para comenzar a recolectar estos datos para tener una verdadera prevalencia en el país", dijo De La Lastra.

Mientras, Wellington dijo que toca la implementación, la parte más importante de poder trasladar lo que allí se ha escrito a una realidad y que las familias sientan el apoyo.

En los próximos años se pronostica un aumento en la cantidad de personas adultas mayores de 60 años con demencia debido al envejecimiento de la población.

Con información de Luis De Jesús Mendoza