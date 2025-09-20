Regresa el programa 'Armas y Municiones por Comida y Medicina' al sector Este de la capital

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde este lunes 22 de septiembre vuelve el programa “Armas y Municiones por Comida y Medicina”, una iniciativa del Gobierno Nacional que busca reducir la circulación de armas de fuego en la capital. La jornada se desarrollará esta semana en distintos puntos del sector Este del distrito de Panamá.

La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, informó que la primera jornada se realizará en el centro comercial Mega Mall, en el corregimiento de Pacora, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El martes 23 de septiembre la actividad se trasladará al centro comercial La Doña, en el corregimiento de 24 de Diciembre, mientras que el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre se llevará a cabo en el parque de Las Madres, en Pedregal.

Correa destacó que la confidencialidad es uno de los aspectos centrales del programa, dado que muchas armas son entregadas de manera anónima, en ocasiones por madres de familia preocupadas por el riesgo de tenerlas en casa.

“Me conmueve cuando las mamás llegan con el arma envuelta en trapos o papel, nerviosas, y nos confiesan el miedo que sienten de tenerla cerca”, expresó la gobernadora.

En una jornada anterior, realizada el 13 y 14 de enero en la Gran Estación de San Miguelito, el programa permitió retirar de las calles 413 armas de fuego y 30.924 municiones, además de 156 proveedores, 128 explosivos y 76 accesorios.

La iniciativa forma parte del Plan Firmeza y es organizada en conjunto por la Gobernación de Panamá, la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

Este tipo de programas tiene sus antecedentes en 1996, cuando la entonces alcaldesa capitalina, también Mayín Correa, impulsó el proyecto “No a las Armas, Sí a la Paz”, conocido popularmente como “armas por comida”, creado para recoger la gran cantidad de armamento que quedó en manos de civiles tras la invasión de 1989 y que en muchos casos era usado para el crimen y la violencia.